Taekwondo de Vargem fica entre as melhores equipes de SP

A terceira e última etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo aconteceu nos dias 28 e 29 de maio, em São Paulo, e definiu as melhores equipes do Estado em número de pontos, além dos campeões paulistas em 2022, os atletas que defenderão a seleção paulista no Campeonato Brasileiro, em junho, em Santa Catarina.

Em um evento muito bem organizado, com mais de 500 atletas inscritos, desde categorias iniciantes até as categorias avançadas, o campeonato teve início no sábado. Os vargengrandenses da Hwarang-do já começaram bem, conquistaram o segundo lugar por equipe na categoria iniciantes. “Na somatória de pontos das três etapas de março, abril e maio, entre 58 equipes, fomos a segunda. Isso foi fantástico”, comentou o mestre Carlos Xavier, responsável pelo time da cidade.

“Este resultado foi possível graças ao empenho e dedicação de todos os atletas, técnicos da equipe além dos pais que acreditaram em nosso trabalho e incentivaram seus filhos a participar deste importante evento”, observou. Atuaram como técnicos nas disputas de sábado os professores Ricardo Ramos, João Gabriel, Mestre Carlos Xavier e como auxiliar técnico, o professor Robson Rodrigues.

Já no domingo, o técnico e responsável pela equipe de alto rendimento Ricardo Ramos, que já tinha conquistado o título de campeão paulista em sua categoria no dia anterior, assumiu o trabalho. “E mais uma vez mostrou que a equipe hwarang-do é uma das melhores do estado”, celebrou Carlos.

Em um evento com vários atletas de altíssimo nível, dentre eles vários da seleção todos em busca da classificação para o Campeonato Brasileiro, quatro dos cinco atletas da equipe conquistaram o título e garantiram sua vaga para o evento que acontece entre os dias 22 a 26 de Junho na cidade de São José (SC). Com este resultado, a equipe ficou com a quinta colocação na classificação geral entre as 58 equipes nas categorias avançadas.

Assim, os atletas de Vargem somaram 21 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata, quatro quartos lugares e dois sextos lugares no torneio.

Ainda no domingo, aconteceu a reunião com os técnicos dos atletas que conquistaram a vaga na seleção Paulista 2022 para decidir detalhes sobre a seleção. Na ocasião, o professor Ricardo Ramos foi nomeado para atuar como diretor técnico da categoria juvenil no campeonato brasileiro. “Fico muito feliz em ser escolhido, a sensação é de dever cumprido e que o trabalho está no caminho certo. Haviam técnicos de equipes tradicionais ali e eu fui escolhido”, avaliou Rick.

Agora, os atletas se preparam para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, dia 4, já acontece no Centro Esportivo e Educacional José Cortez um intercâmbio comandado pelo professor Ricardo Ramos com a participação de várias equipes de cidades como Mogi Guaçu, Hortolândia, Ibitiura, etc.

“Agradecimentos a todos os envolvidos, técnicos, pais, atletas, patrocinadores e a prefeitura municipal em nome do senhor prefeito Amarildo e do diretor de esportes, Luís Carlos, que ajudaram no transporte para as três etapas do evento”, agradeceu Carlos.