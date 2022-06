Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Nelson Cavaquinho (Nelson Antônio da Silva)

Nascimento: 28/10/1911 – Rio de Janeiro (RJ)

Morte: 18/02/1986 – Rio de Janeiro (RJ)

Atividades: Compositor, cantor, violonista, cavaquinista.

Seu envolvimento com a música inicia-se na família; seu pai Brás Antônio da Silva era músico na banda da Polícia Militar.

Morando na Gávea, passou a frequentar rodas de choro; foi nessa época que surge o apelido que o acompanharia por toda a vida.

Consegue, graças ao seu pai, um trabalho na polícia fazendo rondas noturnas a cavalo.

Durante essas rondas, conheceu e passou a frequentar o “Morro da Mangueira”, onde conheceu sambistas como Cartola e Carlos Cachaça.

Deixou mais de quatrocentas composições. Entre elas, clássicos como: “A flor e o espinho” e “Folhas secas”, ambas em parceria com Guilherme de Brito, seu parceiro mais frequente.

Suas canções eram feitas com extrema simplicidade e as letras remetendo a questões como: violão, mulheres, botequins e principalmente morte, como: “Rugas”, “Quando eu me chamar saudades”, “Luto”, “Eu e as flores” e “Juízo final”.

No carnaval de 2011, a Escola de Samba G.R.E.S – Estação Primeira de Mangueira o homenageou pelo seu centenário: “O filho fiel, sempre Mangueira” é o nome que a agremiação levou para a avenida; escola da qual ele era torcedor.

Aonde estiveres obrigado pela M.P.B.

Salve Nelson Cavaquinho.

