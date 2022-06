Número pequeno

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) ao fazer uso da palavra durante a entrega do título de Cidadão Vargengrandense ao deputado federal Samuel Moreira do PSDB nesta sexta-feira, questionou a falta de vários vereadores durante a sessão solene. “Um número de vereadores pequeno. Se os vereadores concederam o título, deveriam estar aqui, junto com o presidente”, afirmou Amarildo.

Preocupado

O presidente do Legislativo Paulo César da Costa (PSB) também se ressentiu com a não presença dos nobres colegas. Queixou-se na conversa onde o assunto veio à pauta que nas sessões extraordinárias tem de fazer um grande esforço para que todos os vereadores estejam presentes. Uma saída seria descontar dos subsídios dos vereadores, quando eles deixam de comparecer às sessões extraordinárias.

Tasso vice de Tebet

O senador Tasso Jereissati caminha para ser o nome do PSDB para ser o vice da candidata a presidente do MDB, Simone Tebet. Os partidos estão avançando nas conversações e o senador do Ceará já deu mostras que poderia aceitar a indicação. Para os políticos locais do PSDB, prefeito Amarildo inclusive, seria uma boa saída, pois não precisaria entrar na polarização de apoiar Bolsonaro ou Lula.

Pré-candidato

O ex-prefeito de São João, Vanderlei Borges de Carvalho declarou-se pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, numa dobradinha com Samuel Moreira, que será candidato a deputado federal. Segundo o assessor do político, Edjalma de Lima Vala, ex-prefeito de Águas da Prata, Vanderlei deve sair de São João com cerca de 30 mil votos. Ele acredita que para se eleger no PSDB, Vanderlei teria de ter em torno de 50 mil votos.

Mais um cidadão

O próximo deputado a receber o título de Cidadão Vargengrandense deve ser o deputado Caio França do PSB. Ele é filho do ex-governador Márcio França, que segundo o vereador Paulinho, também deverá comparecer ao ato que acontecerá em breve na Câmara. Márcio França também postula disputar o governo de São Paulo nas eleições de outubro

Não vai falar

A assessoria do prefeito Amarildo disse que ele não vai responder sobre os gastos orçados para a reforma da fonte da Praça da Matriz, no valor de R$ 600 mil e que foi pauta da Gazeta, tendo grande repercussão. Aos leitores do jornal e à população vargengrandense em geral, quando o prefeito responder ao requerimento dos vereadores no mesmo teor, será dada as informações sobre os referidos gastos.