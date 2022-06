Tradicional Festa do Perobá foi bastante animada

Depois de ter não ter sido realizada nos últimos tempos por conta da pandemia da Covid-19, a tradicional Festa do Perobá reuniu muitas famílias no último domingo, dia 29 de maio, no bairro rural de Vargem Grande do Sul.

Nos dias 25, 26 e 27 de maio, a Comunidade São Sebastião, integrante da Paróquia de Sant’Ana, realizou o Tríduo de Oração, que teve como pregadores, os padres Edson, Denis e Paulo Valim. O pároco Carlos Eduardo Dóbies e o vigário padre Hélio também participaram das celebrações. E no domingo, dia 29, houve uma cavalgada pela manhã, com saída do Monumento de Aparecida, no início da Via Crucis.

Logo após, foi realizado o almoço sertanejo festivo, com um cardápio caprichado que contava com frango frito e mandioca de entrada, além de arroz, feijão, polenta, frango com quiabo, pernil, saladas e sobremesa. A animação ficou por conta do cantor Ronaldo Marques.

O domingo ainda teve leilão de gado, com a Tal Leilões, e roleta de prêmios. A locução foi do Biscoito locutor. A organização da festa, feita por integrantes da Comunidade de São Sebastião, contou que foram servidos mais de 900 almoços e que toda a renda obtida será revertida para os projetos desenvolvidos pela comunidade.

Segundo comentaram, o número de presentes foi superior às expectativas e por conta do espaço, não foi possível atender a todos. A comunidade pede desculpas e informa que já estão planejando a melhor maneira de se adequar para o evento do ano que vem. “Nossa gratidão a todos os cavaleiros que participaram da cavalgada e a todos que colaboraram com mais esse evento na comunidade”, agradeceram.