Tradicional quermesse de Santo Antônio começa neste sábado, dia 11

Na segunda-feira, dia 13, a comunidade católica celebra o Dia do Santo Antônio, o padroeiro dos pobres e conhecido santo casamenteiro. Para comemorar a data, a paróquia Santo Antônio, iniciou a novena e neste sábado, dia 11, começa a quermesse em homenagem ao padroeiro durante o mês de junho.

Paralisada devido a pandemia da Covid-19, a tradicional quermesse será retomada sábado, dia 11, a partir das 19h, e acontecerá também no domingo, dia 12, no próximo sábado, dia 18, e no próximo domingo, dia 19, todos os dias a partir das 19h.

A quermesse contará com roletas, bebidas, comidas típicas e muita diversão para toda a comunidade. A paróquia convida todos os moradores e suas famílias a participar da tradicional e tão esperada Quermesse de Santo Antônio

Novena

A Paróquia Santo Antônio está realizando uma novena especial para celebrar a data do seu padroeiro. Ela teve início no sábado, dia 4, e a celebração continua até segunda-feira, dia 13. Neste sábado, dia 11, oitavo dia da novena, haverá missa às 19h, com o Tema “Pessoa humana orientada ao desenvolvimento”, celebrada pelo padre Richard Strazza da Silva.

No domingo, dia 12, último dia da Novena de Santo Antônio, haverá missa com o padre Donato Fidanza Filho, com o Tema “Sem Deus o homem não sabe para onde ir”. Na segunda-feira, a dia 13, a paróquia realizará a Solenidade de Santo Antônio, às 19h30, em homenagem ao santo.