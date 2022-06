Ameaçou matar companheira na frente dos filhos e foi preso

Na madrugada de sábado, dia 4, um rapaz agrediu a companheira, por volta das 4h30, na Vila Santana. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica, onde a vítima, de 31 anos, estava trancada no quarto com os filhos e seu companheiro estava embriagado, tentando agredi-la.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima estava no interior de seu quarto com seus dois filhos e jogou a chave do portão pela janela autorizando a entrada da equipe policial no interior do imóvel.

Na sala, foi localizado o homem, de 34 anos, que foi abordado. Após a entrada da equipe, a vítima saiu do quarto e relatou que está com ele há oito meses. Ela contou que naquele dia, ele havia chegado embriagado e, após ler uma mensagem em seu celular, ameaçou a mulher dizendo que a mataria na frente de seus filhos.

A vítima apresentou à equipe um bastão de madeira que o rapaz usou para ameaçá-la. Devido às ameaças e por já ter sofrido agressões em outros dias, a vítima se trancou no quarto com seus filhos até a chegada da polícia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao homem pelo crime de ameaça. Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de prisão, permanecendo o rapaz preso à disposição da Justiça.