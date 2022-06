Atletas da Hwarangdo participaram de Campeonato

Atletas de todas as idades demonstraram toda sua habilidade e técnica no taekwondo, no último domingo, dia 5, no Centro Educacional e Esportivo José Cortez, em mais um evento da equipe Hwarangdo. O Campeonato Interno 2022, reuniu atletas a partir dos 4 anos, totalizando 196 competidores.

Disputas

As competições foram divididas em três modalidades. Na de salto (voadora), os atletas deviam saltar sobre duas cordas e antes de tocar o chão acertar uma raquete, vencia quem saltasse a maior distância. No Poomse (movimentos de ataque e defesa contra um adversário imaginário), o aluno devia executar uma sequência de movimentos pré-definidos e vencia quem fizesse a melhor apresentação. Já em Kiorugui (luta), os atletas se confrontaram em dois rounds e vencia o que fizesse o maior número de pontos.

O torneio

Um grande público formado principalmente por familiares e amigos marcou presença no ginásio para prestigiar competições, que foram muito emocionantes.

Na cerimônia de abertura estiveram presentes o diretor de Esportes, Luís Carlos Garcia, o vereador e pai de aluna Carlos Eduardo Scacabarozi, Geovanny Costa que é um dos técnicos da Seleção Brasileira de Taekwondo no Panamericano que acontecerá este mês na Costa Rica, o professor Ricardo Ramos, que foi escolhido para ser o coordenador técnico da Seleção Paulista Júnior no Campeonato Brasileiro 2022 e Carlos Augusto Milan, que representou todos os pais de alunos no evento.

Além da mesa de autoridades, foram homenageados os professores Mateus Saraiva, João Gabriel, Robson Rodrigues e os atletas que participarão do pan-americano e mundial este ano.

Já na final do campeonato aconteceram 10 lutas de faixas pretas, com coletes eletrônicos e sistema DAEDO, utilizando as novas regras de competição que entraram em vigor no dia 1º de junho.

“Os agradecimentos vão para todos os presentes, prefeitura municipal, os atletas da equipe que trabalharam com maestria para que as competições acontecessem da melhor forma possível, todos que colaboraram comprando número de rifas para ajudar os atletas que representarão nossa cidade, estado e país nos próximos eventos, além da empresa que oferece apoio e patrocínio aos atletas”, comentou o mestre Carlos Xavier, responsável pela Hwarangdo.