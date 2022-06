Cavalo resgatado não resistiu

A população acionou a Guarda Civil Municipal para verificar a situação de um cavalo em situação debilitada na quarta-feira, dia 8. O Departamento de Meio Ambiente acionou veterinário para analisar a situação do animal, que infelizmente não resistiu.

A GCM e o Departamento de Meio Ambiente acompanharam a análise do corpo do cavalo pelo veterinário, que emitiu laudo circunstanciado. O veterinário avaliou se a situação do animal era questão de maus tratos ou causas naturais, sendo verificado que o animal estava debilitado, desidratado e com bicheira na orelha.

Foi registrado Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) já providenciou a remoção e enterro do animal.