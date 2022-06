Cerimônia celebra entronização da imagem do Beato Donizetti

Devotos do Padre Donizetti e toda comunidade estão convidados a participar da entronização da imagem do Beato Donizetti Tavares de Lima na Igreja Padre Donizetti, na Chácara Morandin, da família de Isabel e José Luís Morandin. A cerimônia será realizada na próxima sexta-feira, dia 17, a partir das 19h30. Padres das paróquias de Vargem Grande do Sul estarão presentes e convidaram os fiéis a participarem deste momento único.

Segundo informou o empresário José Luís Morandin, a imagem que será entronizada foi esculpida em madeira de cedro pelo artista Ronaldo Luiz do Nascimento, da cidade histórica mineira de São João Del Rei. Explicou José Luís que este artista é o mesmo que fez a imagem do Padre Donizetti que foi entronizada no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú, no dia 12 de outubro de 2021. “A imagem, obra do artista impressiona pela real semelhança com as imagens de fotografia que temos do padre e também pelo testemunho daqueles que o conheceram”, comentou o empresário.

Ele se recordou que na próxima quinta-feira, dia 16, será feriado de Corpus Christi e também dia da morte do Padre Donizetti, ocorrido há 61 anos. “Nesta data, a imagem vai deixar de ser uma obra de arte pois estará presente na missa das 9h no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Tambaú, e ali será abençoada. Abençoada no Santuário idealizado pelo Padre Donizetti e destacamos também que será na presença de Nossa Senhora Aparecida do Manto Branco, que era o manto que o padre utilizava com frequência, e que ainda é a Nossa Senhora que escapou das chamas, ou melhor, saiu ilesa da igreja totalmente destruída pelo incêndio”, comentou José Luís, se referindo a um dos milagres atribuídos ao Beato Padre Donizetti.

No dia 11 de outubro de 1929, aconteceu o milagre. Um curto circuito provocou incêndio na Matriz de Tambaú e a destruiu toda. Das 23 imagens presentes ali, restou intacta só a da Padroeira do Brasil. Padre Donizetti pegou-a no meio das cinzas, abraçou-a e a levou à casa paroquial, escrevendo no livro da paróquia: “Atestamos que a 11 de outubro de 1929, às 8 horas, irrompeu, imprevistamente, pavoroso incêndio na Matriz Local, destruindo tudo. 22 imagens foram reduzidas a cinzas, restando, do edifício, apenas as paredes revestidas de reboco. Entretanto, ilesa, ficou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com o manto de seda, o que causou profunda impressão em todos. Será perpetuado o fato insólito em suntuosa igreja que será construída no centro da cidade, à rua Santo Antônio, para conservação da milagrosa imagem.” (Assinado por inúmeras pessoas de todas as classes sociais. Tambaú, 07 de setembro de 1946. Vigário Padre Donizetti Tavares de Lima).