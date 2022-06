Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Antônio Alves da Costa, aos 82 anos de idade, no dia 4 de junho. Deixou a esposa Adélia Barbosa da Costa; os filhos Simone, Elaine, Joaquim, Roseli e Joana; os genros Sérgio, Reinaldo, Nino e Luciano; a nora Joana Darc; os netos Alisson, Isabely, Amanda, Sofia, Adrieli, Anderson, Alan, Nenê, Raissa, Preta, Leandro, Renan e Rafael. Foi sepultado no dia 5 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Luís de Carvalho, conhecido como Zecão, aos 50 anos de idade, no dia 4 de junho. Deixou a mãe Isolina Russo de Carvalho; a esposa Iris Aparecida Moreira de Carvalho; os filhos José Otávio e Raul Luís; a nora Tifany; e a neta Sophia. Foi sepultado no dia 5 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Diogo Pereira da Silva, conhecido por Bodinho, aos 24 anos de idade, no dia 7 de junho. Deixou a mãe Aparecida Lafaeti Silva; e o irmão Diego Pereira da Silva. Foi sepultado no dia 8 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Clara Segala Luiz, aos 89 anos de idade, no dia 6 de junho. Deixou o marido Francisco Luiz; os irmãos Alécio, Luzia, Izabel e Maria. Foi sepultada no dia 6 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Florinda Artacho Milsoni, aos 80 anos de idade, no dia 6 de junho. Foi sepultada no dia 6 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Lúcia Sagiorato, aos 61 anos de idade, no dia 7 de junho. Deixou o marido Mauro Meireles Sagiorato; os filhos Daniel, César; a nora Patrícia; e o neto Rafael. Foi sepultada no dia 7 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedita Vilela Cipolla, a dona Nem, nesta quinta-feira, dia 9 de junho, aos 103 anos de idade, há menos de um mês de completar 104 anos no próximo, dia 6 de julho.

Era viúva do empresário Pedro Cipolla, com quem teve os filhos o médico Waldir, já falecido, o empresário Wagner Cipola e a professora Waldirlene Cipolla Fasanella; as noras Sônia e Silvia.

Dona Nem deixou as netas Cláudia, Cristiane, Luciana, Andréa, Heloísa, Elisa, Ana Paula, Cristina e Fabiana; e os bisnetos Felipe, Giovani, Clara, Giulia, Valentina, Octávio e Malu.

Seu sepultamento aconteceu no dia 10, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Augusto Bassan, aos 74 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixou a esposa Maria; os filhos Carlos, Márcia, Fernando e Arlete; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 10 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Antônio Donizete Pocaia, mais conhecido como Nezinho, aos 67 anos de idade, no dia 7 de junho. Foi sepultado no dia 8, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Judite de Oliveira, aos 83 anos de idade, no dia 10 de junho. Foi sepultada no dia 10, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

