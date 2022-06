GCM recupera grade furtada

No sábado, dia 4, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, abordou um rapaz com uma grade nas costas.

Após rápida investigação, foi constatado ausência de parte da grade na ponte da Avenida Alice Buosi. Assim, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e entregue aos cuidados da autoridade competente.

Em uma publicação em sua página da rede social Facebook, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) parabenizou a Guarda Civil Municipal pelo trabalho. Conforme informou, o objeto furtado já havia sido recolocado no local de origem no mesmo dia.

Grade foi colocada no lugar no mesmo dia. Foto: Divulgação Facebook