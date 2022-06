Para os casais, o romance está no ar

Uma das datas mais esperadas do ano está chegando para encantar os corações dos casais apaixonados: o Dia dos Namorados. A data, marcada pela troca de presentes como demonstração de afeto e amor, é celebrada no Brasil desde 1949, no dia 12 de junho. Ele é comemorado na véspera do dia de Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro. Neste ano, a data será celebrada neste domingo.

Com a reabertura e flexibilização das políticas de combate à pandemia da Covid-19, o Dia dos Namorados será comemorado pela primeira vez com a população podendo sair de casa, viajar, celebrar. Assim, a Gazeta de Vargem Grande procurou ver como alguns casais vão comemorar a data.

Juntos há quase quatro anos, a arquiteta e urbanista Letícia Gambarotto Alves Rosa, de 24 anos, e o médico veterinário João Francisco Gomes Simões, de 26 anos, comemorarão o Dia dos Namorados sendo mais que namorados, já que há sete meses ficaram noivos.

Ao jornal, o casal vargengrandense contou que adora sair e conhecer novos lugares, porém, esse ano, Letícia e João vão comemorar o dia mais romântico do ano de uma forma diferente. “Quem nos conhece sabe o quanto gostamos de festas e esse ano é o primeiro que vamos conseguir fazer uma Festa Junina desde a pandemia. Então, neste dia, nós reuniremos amigos e família para comemorar”, contou.

Eles comentaram que nos outros Dia dos Namorados que passaram juntos, a comemoração foi bem diferente. “Nos anos anteriores, aproveitamos para curtir a dois, preparar um jantar romântico, junto com um bom vinho”.

É amor para todo lado

Camila e Ticiane vão comemorar no João Rock. Foto: Arquivo Pessoal

Para os casais de recém-namorados, a data torna-se ainda mais especial e as ideias para comemorar são inúmeras. Muitas vezes, o planejamento tem início há meses atrás. Esse é o caso da advogada Camila Gabriel Soares, de 34 anos, e Ticiane Campos Nogues Cândido, de 23 anos, que estão namorando há 9 meses e vão comemorar o Dia dos Namorados em grande estilo.

Conforme contaram à Gazeta de Vargem Grande, a celebração acontecerá no Festival João Rock, realizado em Ribeirão Preto (SP). O planejamento teve início em 3 de novembro, no início das vendas dos ingressos. De lá para cá, a ansiedade para a comemoração só aumenta.

“Nosso dia dos namorados será muito especial, pois vamos comemorar de sábado para domingo no festival João Rock, assistindo aos shows de vários artistas que gostamos”, disse.