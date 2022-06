PM faz conscientização sobre uso de drogas em escolas de Vargem

O cabo da Polícia Militar Diniz realizou em Vargem Grande do Sul seis apresentações da palestra de conscientização ao não uso de drogas. A série teve início logo às 6h para os atiradores do Tiro de Guerra 02-092. Em seguida, a apresentação foi direcionada aos alunos e colaboradores da Escola Estadual Professor José Gilberto de Oliveira Souza, inclusive com uma palestra à noite para quem frequenta a escola neste período. Durante a tarde, a palestra foi dirigida aos alunos da Escola Estadual Professor Achiles Rodrigues.

De acordo com a PM, os alunos puderam conhecer os malefícios que as drogas causam nos seres humanos, seu impacto negativo no âmbito familiar e na sociedade, além de refletirem sobre o assunto e se emocionaram quando o assunto família foi abordado. Ao todo foram atendidos 800 alunos. Os encontros contaram com a presença do vereador Maicon Canato (Republicanos) e de Jhony Laurindo.