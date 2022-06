Saiba o que funcionará no feriado de Corpus Christi

A Festa de Corpus Christi é a celebração em que a Igreja Católica comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano no qual o Santíssimo sai em procissão pelas ruas das cidades. Muitos estabelecimentos aderem ao feriado e, por isso, a Gazeta de Vargem Grande procurou saber quais serviços funcionarão em Vargem.

No feriado, os Supermercados Estrela, União e Sempre Vale, abrirão no horário normal. Já o Santa Marta, por sua vez, estará fechado na data.

O Ideal, o Santa Rita e o Novo Milênio funcionarão das 8h ao meio-dia. O Nako, o Bella Vista e o Santa Terezinha abrirão das 7h ao meio-dia.

De acordo com o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento aos feriados é das 8h às 14h e aos domingos também.

Até o fechamento desta edição, os supermercados Cesta Básica e Santa Edwirges não haviam informado o horário de funcionamento neste feriado.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de quinta-feira, dia 16 de junho. Mesmo nos municípios em que a data tenha sido antecipada, e não seja feriado, não haverá expediente bancário.

A decisão segue a Resolução do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval e o dia dedicado a Corpus Christi. Na sexta, dia 17, o atendimento ao público nas agências volta a ocorrer normalmente.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo estarão fechados na data devido ao feriado nacional de Corpus Christi. No dia seguinte, sexta-feira, dia 17, todas as unidades do Estado voltam a funcionar normalmente para o atendimento presencial, mediante agendamento prévio obrigatório. Durante o feriado, o Poupatempo continuará oferecendo serviços por meio dos canais online.

No portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento, o cidadão conta com 206 serviços online, como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Atestado de Antecedentes Criminais e acesso à carteira digital de vacinação contra a Covid-19, por exemplo.