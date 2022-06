Escorpiões invadem casas no Jardim América

Moradores do Jardim América estão preocupados com a grande quantidade de escorpiões que tem sido encontrada nas casas do bairro. Nesta semana, uma moradora encontrou um desses animais peçonhentos na cama de sua filha. Assustados com o risco à saúde que a picada desse bicho oferece, especialmente para crianças e idosos, os moradores estão há meses tentando que a prefeitura interceda, exigindo a limpeza de terrenos existentes pelo bairro. Mas segundo comentaram à Gazeta de Vargem Grande, ainda não conseguiram sensibilizar o Executivo e os proprietários dessas áreas.

Na tarde da sexta-feira, dia 3 de junho, dois moradores do Jardim América procuraram a Gazeta para denunciar a proliferação de escorpião pelo bairro. Conforme relataram à reportagem, o problema, que passou a ocorrer com mais frequência desde dezembro, está pior nos últimos dias. Segundo eles, uma moradora teria sido inclusive picada por um desses animais. Em janeiro, os moradores fizeram um protocolo de pedido de providências junto à prefeitura, solicitando a limpeza de terrenos do bairro, mas nada foi feito nesse sentido, de acordo com o relatado.

Uma das moradoras afirmou que o mato está tomando conta de tudo e nem donos de terreno, nem o puder público toma qualquer atitude. Na terça-feira, dia 6, foi enviado à Gazeta, um vídeo feito naquela manhã, onde uma segunda moradora relata ter encontrado o escorpião na cama de sua filha. “Quando ela levantou, fui arrumar a cama e quando levantei o cobertor, ele estava embaixo”, descreveu. “Graças a Deus, o pior não aconteceu”, disse, ressaltando que também é comum o aparecimento de aranhas por conta do mato dos terrenos ao lado.

Ela, assim como a outra vizinha, já procurou o poder público municipal. “Fui já na Vigilância sanitária agora pouco, e infelizmente eles me disseram que nada pode ser feito”, comentou. ”Pagamos nossos impostos em dia, e quando precisamos da prefeitura, não temos retorno algum”, lamentou a moradora.

Prefeitura não respondeu

Sobre a queixa das moradoras, a Gazeta de Vargem Grande procurou a prefeitura, questionando se o Executivo tinha conhecimento sobre a situação no Jardim América. Perguntou também o que tem sido feito para combater a proliferação de animais como estes na cidade, se o município chegou a autuar donos de terrenos neste bairro para que limpem suas áreas. Questionou ainda quantas pessoas foram picadas por escorpião em Vargem neste ano e qual o procedimento a ser tomado quando uma pessoa é picada por esse animal.

Até o fechamento da edição, a redação não recebeu nenhuma resposta.

Escorpiões

Segundo o divulgado pela prefeitura em 2020, os escorpiões podem ser encontrados nos mais variados ambientes, em esconderijos junto a construções. Procuram locais escuros para se esconder. O hábito noturno é registrado para a maioria das espécies. São mais ativos durante os meses mais quentes do ano, no período das chuvas. Devido às alterações climáticas do globo, em algumas regiões, estes animais têm se apresentado ativos durante o ano todo. São carnívoros, alimentam-se principalmente de insetos e aranhas, tornando-os um grupo de eficientes predadores de um grande número de outros pequenos animais, às vezes nocivos ao homem. Entre os seus predadores estão camundongos, quatis, macacos, sapos, lagartos, corujas, seriemas, algumas aranhas, formigas, lacraias.