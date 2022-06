Feira Gastronômica e Exposição de Carros Antigos começam dia 18

No próximo final de semana, no sábado, dia 18, e no domingo, dia 19, ocorrerá a primeira Feira Gastronômica. O evento será realizado juntamente da Exposição de Carros Antigos, que será realizada na Represa Eduíno Sbardellini, a partir das 10h. O projeto da implantação da Feira Gastronômica em Vargem Grande do Sul foi regulamentado por decreto publicado no Jornal Oficial do Município, da edição do dia 3 de junho.

À Gazeta de Vargem Grande, a diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Iared, pontuou que a Feira Gastronômica tem como objetivo promover em suas edições uma experiência gastronômica, onde poderão participar microempreendedores, ambulantes de gênero alimentício, food trucks, empresários do gênero gastronômico e de bebidas.

“Ressaltamos aqui mais uma vez que a exposição e a inclusão de feira gastronômica e Shows de Rock, pelo interesse que vem despertando, fará deste feriado de Corpus Christi uma boa oportunidade para que nossos ‘visitantes’ passem dias agradáveis na nossa Represa Eduíno Sbardelini”, observou Márcia Iared.

Shows

Davi Urbano se apresenta no sábado, dia 18



Além da exposição de carros antigos, o encontro contará ainda com muito rock’n roll. No sábado, dia 18, a partir das 15h, se apresenta o músico Davi Urbano. Já no domingo, dia 19, o show é com a banda Alice Não Mora Mais Aqui, a partir das 14h.

A feira

O projeto foi apresentado na sessão do dia 17 de maio e foi aprovado pelos edis dias depois. A Feira Gastronômica tem como objetivo promover edições especiais de comida de rua ao ar livre, com especialidades da gastronomia nacional e internacional (comidas típicas), e a divulgação e fomento desse setor do comércio, com enfoque no atrativo turístico, oportunizado na degustação e momentos de lazer ao público.

A Feira ocorrerá em datas e meses a serem definidos pelo Departamento de Cultura e Turismo, sendo que o calendário cultural da cidade será considerado, a fim de que não haja conflito de datas. Entretanto, o decreto regulamentou que o evento ocorrerá aos finais de semana ou feriados, no período compreendido entre 10h e 22h.

Inscrição

Na última semana, o Departamento de Cultura anunciou a abertura das inscrições para os interessados em participarem da Feira Gastronômica.

As inscrições serão realizadas de forma presencial no Departamento de Cultura e Turismo, localizado à Rua Major Corrêa, n.º 505, Centro, das 9h às 11h e das 13h às 16h, ou on-line, por meio do preenchimento de formulário próprio de inscrição, disponível no site oficial da Prefeitura Municipal e acompanhado dos documentos necessários para o e-mail feiragastronomica@vgsul.sp.gov.br.

Para a inscrição ser validada, é preciso apresentar a documentação específica (cópia) de acordo com a classe ocupada pelo expositor: se pessoa física (RG, CPF, comprovante de residência e alvará de ambulante e sanitário, se cabível) ou se jurídica (CCMEI, CNPJ, comprovante de endereço do estabelecimento) e a ficha descritiva dos produtos que serão comercializados durante o evento, priorizando a oferta daqueles com prática artesanal e gourmet.

A inscrição do interessado não garante vaga imediata, dependendo, para sua efetivação, de análise prévia do perfil, produto e estrutura a ser montada, priorizando a oferta daqueles com prática artesanal e gourmet, a seleção será realizada conforme decreto. Para mais informações, os telefones (19) 3641-6199 e (19) 3643-2755.