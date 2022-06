Iniciadas as obras de nova avenida ao lado do Rio Verde

Foi dado início às obras da nova avenida que segue a margem esquerda do Rio Verde, entre a Praça da Bíblia e a Avenida Alice Carvalho Buosi. De acordo com o publicado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em sua página no Facebook, essa nova avenida será espelho da Avenida Aurora Fernandes Bolonha, do lado direito do rio. Atualmente, a nova avenida vai apenas até a Rua Sete de Setembro e no futuro vai chegar até a Rua Santana, segundo explicou o Chefe do Executivo

De acordo com Amarildo, nessa primeira etapa está sendo feito as galerias de águas pluviais, depois o meio-fio e a pavimentação, inclusive no trecho da Rua Sete de Setembro, além de calçadas, e demais melhorias.

“Agradecer imensamente o governador Rodrigo Garcia e ao deputado Estadual Barros Munhoz pela liberação dos recursos de infraestrutura. Nos próximos dias daremos mais detalhes sobre essa obra”, comentou em suas redes sociais.

Foto: Prefeitura