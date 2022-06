Calendário Cultural repleto de Atividades

O calendário cultural de eventos de Vargem há alguns anos já vinha repleto de boas atrações. Além da Festa da Batata e Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, eventos com décadas de tradição, em especial a procissão de cavaleiros que vai completar em breve seu Jubileu de Ouro, as atividades culturais foram ganhando mais festas, encontros e apresentações, que também se tornaram essenciais para os moradores, como a Festa das Nações e a Festa do Milho, por exemplo.

A pausa forçada provocada pela Pandemia da Covid-19, obrigou a suspensão das atividades presenciais desses eventos e para que a tradição não fosse perdida, nas datas em que eles ocorriam, a prefeitura, pelo Departamento de Cultura e Turismo, se desdobrou para que não fossem esquecidos. Eles foram revividos em shows on-line, com apresentações de dança, música, além de muitos relatos para deixá-los vivos nos corações dos vargengrandenses, até a chegada deste momento, quando a cidade pode voltar a se encontrar.

Assim, o Torneio de Pesca, tradição da Sexta-feira Santa, foi realizado em abril, na Represa Eduíno Sbardelini, reunindo dezenas de pescadores que se divertiram e fisgaram bons exemplares. Em maio, foi retomada também a Caminhada da Via Crucis, com dezenas de fiéis percorrendo as estações da Via Sacra do Caminho da Fé.

A Festa das Nações deste ano será realizada excepcionalmente em setembro e os ensaios já devem estar ocorrendo para que tudo saia com o mesmo capricho de sempre. No próximo final de semana, no feriado prolongado de Corpus Christi, a cidade receberá novamente, depois de anos sem acontecer, o Encontro de Carros Antigos. O evento será nos dias 18 e 19, na represa, com muitos clássicos das quatro rodas, além de shows com o melhor do rock com Davi Urbano, no sábado, e a banda Alice Não Mora Mais Aqui, no domingo.

Uma grande novidade é que o encontro contará com a primeira edição da Feira Gastronômica da cidade, que deve reunir muita comida boa, expositores de Vargem e região e ao que tudo indica, será um evento mensal, sempre oferecendo oportunidade de lazer e entretenimento para os moradores.

O calendário segue em julho com a tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que em 2022 chega à sua 49ª Edição, no último domingo de julho. Antes, haverá ainda o Baile da Rainha do Peão.

Nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro será realizada a Festa das Nações, que neste ano terá a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro. Em outubro, será realizado o Viva Arte e o calendário será encerrado em dezembro, com a Parada de Natal.

Enfim, a Cultura e seus eventos geram emprego, gera valorização dos artistas locais, incentiva crianças e jovens a explorarem suas habilidades e talentos, gera venda de artigos e renda para a cidade. Poder retomar todo o calendário é o sopro de alívio que todos aguardavam depois de tantos meses de luta e de atenção que o mundo todo tem passado.