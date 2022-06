Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

LUIZ GONZAGA (Luiz Gonzaga do Nascimento)

Nascimento: 13/12/1912 – Exu (PE)

Morte: 02/08/1989 – Recife (PE)

Atividades: compositor, cantor, instrumentista.

Luiz Gonzaga foi um compositor e cantor brasileiro conhecido como “Rei do Baião”. Foi considerado como uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música brasileira, cantando, acompanhado de sua sanfona, zabumba e triângulo (conjunto básico dos cantores de baião), como ele mesmo definiu.

Luiz Gonzaga levou para o país, a cultura musical do Nordeste, como: o baião, o xaxado, o xote e o forro pé de serra.

Suas composições também descrevem a pobreza, as tristezas e as injustiças da árida terra: o sertão nordestino.

Ganhou notoriedade com as antológicas canções “Asa Branca (1947)”, “Juazeiro (1948)” e “Baião de dois (1950)”.

Foi pai adotivo do músico Gonzaguinha e influenciou Caetano Veloso, Gilberto Gil e Geraldo Vandré.

Foi um autêntico representante da cultura nordestina, sempre fiel as suas origens.

Seu pai trabalhava na roça, nas horas vagas tocava acordeom, foi com ele que ainda muito jovem aprendeu a tocar.

A cidade de Exu fica no sopé da Serra do Araripe, o que inspirou uma de suas primeiras composições “Pé de Serra”.

O baião foi o gênero musical que o consagrou. A canção emblemática de sua carreira foi “Asa Branca” de 1947, composta em parceria com o advogado cearense Humberto Teixeira.

Antes de ser o Rei do Baião, conheceu Domingos Ambrósio que foi seu mestre de acordeom.

Humberto Teixeira que veio a ser seu parceiro, compôs com ele 27 músicas entre 1947 e 1952.

Com o médico Zé Dantas foram 46 composições, entre elas: “Dança da moda” e o “Xote das meninas”.

Aonde estiveres, salve Luiz Gonzaga!



Fonte: Wikipédia

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho