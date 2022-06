Gente & Fatos

Ana Paula

A psicóloga e coaching em emagrecimento Ana Paula Balarin Carril brindou a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 10, quando recebeu os cumprimentos do marido Felipe, com quem completou 23 anos de casamento no último dia 4, dos filhos Nicole e Felipinho e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

José Mauricio

Na quarta-feira, dia 15, o empresário José Maurício Cavalheiro comemora a passagem de seu aniversário e recebe as felicitações da esposa Sílvia, dos filhos Virgínia, Laura e Maurício, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Ferri

O empresário Antônio Ferri, proprietário do supermercado Estrela, comemora a passagem de seu aniversário na terça-feira, dia 14, quando recebe as felicitações da esposa Iraci, dos filhos Ana Paula e Guilherme, dos netos Pedro e Maria Elisa e de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Dr. Luiz Sérgio

O médico cardiologista Luiz Sérgio Vicente aniversaria na terça-feira, dia 14. A frente dos cumprimentos está a esposa Maria Cecília, os filhos Breno, Vítor e Lucas, as noras Izabela, Natália e Carol e os netos Gabriel, Luiza, Pedro e João. Foto: Arquivo Pessoal

Dr. Marco Antônio

O médico Marco Antônio Goulart celebra a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 13, junto aos filhos Luísa, Laura, Guilherme e Tiago. Foto: Arquivo Pessoal

Márcia Iared

A diretora de cultura Márcia Ribeiro Iared aniversaria nesta segunda-feira, dia 13, recebendo o carinho dos filhos Mário e Leandro, dos netos Pedro e Davi, dos irmãos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Paulo Pasquini

Paulo Pasquini estreia a nova idade nesta segunda-feira, dia 13, recebendo os parabéns dos pais Elaine e Paulo e dos irmãos. Foto: Arquivo Pessoal

Paulo Medeiros

Residindo na Irlanda, o publicitário Paulo Otávio de Medeiros aniversariou na terça-feira, dia 7, quando recebeu as felicitações da mãe Maria Lúcia, da irmã Paola Cristina e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Antônio

Antônio Estevão, servidor da previdência na agência de São João da Boa Vista, celebra a passagem de seu aniversário nesta segunda-feira, dia 13, recebendo os cumprimentos da esposa Priscila, da filha Antônia, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Zezé

Em Jundiaí onde reside, Zezé Miranda brinda seu aniversário na terça-feira, dia 14, e recebe todo o carinho de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ricardo

O policial militar reformado Ricardo Alberto Sordili brinda seu aniversário na sexta-feira, dia 17, junto a esposa Lídia Maria e aos filhos. Foto: Arquivo Pessoal

Goreti

Na próxima quinta-feira, dia 16, Goreti Lourenço completa mais um aniversário, quando recebe o carinho da filha Gabi, junto na foto, da Lourdes Chiavegatti e sua família, onde trabalha há 46 anos e de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Cristiane

Cristiane Silva aniversariou nesta quinta-feira, dia 9, quando recebeu os parabéns do marido Carlos Fernando Coracini, dos filhos Kennedy, Brayan e Alice dos seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Fernando

O empresário Fernando da Costa Belchior celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 17 de junho. Os cumprimentos ficam por conta da esposa Sabrina, dos filhos Murilo e Alice, dos pais Ana Zilda e Luiz Carlos e toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Matheus

O social media Matheus Miranda Maciel Marson estreia a nova idade neste domingo, dia 12, recebendo as felicitações da família, da namorada e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Bernardo

Bernardo Ribeiro Forte soprou sua 1ª velinha na sexta-feira, dia 10, quando foi o centro das atenções dos pais Denise e Luiz Fernando. Foto: Arquivo Pessoal

Taís

A cuidadora de idosos Taís Dias Pedro comemora a chegada dos seus 30 anos na terça-feira, dia 14, quando recebe as felicitações da mãe Benedita e dos irmãos Patrícia, Lucas e Luís. Foto: Arquivo Pessoal

Ellen

Ellen Rose Tódero Dias celebra a mudança de idade neste sábado, dia 11, junto ao marido Robson e a filha Yasmin. Foto: Arquivo Pessoal

Anísio

O empresário Anísio Ronqui, proprietário dos Supermercados União, comemorou seu aniversário na última sexta-feira, dia 10, quando recebeu as felicitações da esposa Edna, dos filhos Anilson, Liliana, Márcio e Gustavo, dos netos e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

O pastor Enéas Camargo comemora a chegada de mais um aniversário nesta segunda-feira, dia 13, recebendo os cumprimentos da esposa Sueli, dos familiares, amigos e fiéis da igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia

A funcionária pública municipal Patrícia Rodrigues de Oliveira aniversaria neste sábado, dia 11 de junho, recebendo o carinho do marido Carlos e dos filhos Jean Henrique, João Pedro e Maria Eduarda. Foto: Arquivo Pessoal

Dr. Ranzani

O médico Antônio Carlos Ranzani aniversaria neste domingo, dia 12, quando recebe os cumprimentos da esposa Isa, dos filhos Tiago, Lucas, Pedro e João Paulo, das noras Francely, Patrícia, Lizia e Vanessa e das netas Laís e Olívia. Foto: Arquivo Pessoal

Vera

A advogada Vera Lúcia Buscariolli Garcia comemorou seu aniversário nesta sexta-feira, dia 10, ao lado dos filhos Bruna e João Paulo, do genro Max e da nora Izabela. Foto: Arquivo

Bruno

Bruno Rafael Rodrigues Camargo brinda a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 15, junto a esposa Josiane. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Elisa

Neste domingo, dia 12, Maria Elisa Ferri Pereira festeja a chegada dos seus 16 anos e recebe os parabéns dos pais Ana Paula e Antônio Carlos, do irmão Pedro, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Daiane

Daiane Pereira Aureliano brinda a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 17, quando recebe os cumprimentos dos filhos, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Viviane

Neste domingo, dia 12, Viviane Cossi celebra a chegada da nova idade e recebe os cumprimentos do marido Toninho, dos filhos Ana Paula e Marcelo, da nora Gisele e dos netos Miguel e Lorenço. Foto: Arquivo Pessoal

Ronaldo

O empresário Ronaldo Meglorini Mineli comemorou a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 8, quando recebeu as felicitações de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

José Augusto e José Ricardo

Neste sábado, dia 11, o engenheiro civil José Augusto celebra seu aniversário e na segunda-feira, dia 13, é a vez do seu irmão e colega de profissão José Ricardo Rabelo trocar de idade. Os parabéns ficam por conta dos pais Geraldo e Fátima, das namoradas Tamires e Julia, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Casamento de Vítor Felix e Natália Sato

O analista de qualidade no Banco BTG Pactual Vítor Amorim Felix e a esteticista Natália Urbano Koda Sato uniram-se pelos laços do matrimônio em uma linda cerimônia celebrada na igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, pelo padre Carlos, no último sábado, dia 4. Após a celebração, Vítor e Natália comemoraram a união em uma animada festa, que reuniu a família, padrinhos e amigos.

Os noivos seguiram em viagem em lua de mel para Porto de Galinhas. Vítor é filho de Maria de Fátima Almeida Amorim e José Luciano Ferreira Felix, de família vargengrandense, e Natália é filha de Marisa Urbano Sato e Carlos Koda Sato.