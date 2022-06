Neste fim de semana tem Feira Gastronômica e Exposição de Carros Antigos

Uma boa oportunidade de lazer para quem gosta de música boa, comida saborosa e clássicos do automobilismo, acontece neste final de semana, em Vargem Grande do Sul, a primeira Feira Gastronômica e a Exposição de Carros Antigos, neste sábado, dia 18, e no domingo, dia 19, na Represa Eduíno Sbardellini, a partir das 10h.

A Feira Gastronômica tem como objetivo promover em suas edições uma experiência gastronômica, onde poderão participar microempreendedores, ambulantes de gênero alimentício, food trucks, empresários do gênero gastronômico e de bebidas.

Além da exposição de carros antigos, que soma mais de 70 carros confirmados, o encontro contará ainda com muito rock’n roll. No sábado, dia 18, a partir das 15h, se apresenta o músico Davi Urbano. Já no domingo, dia 19, o show é com a banda Alice Não Mora Mais Aqui, a partir das 14h.

Lucas Buzato, assessor do Departamento de Cultura, pontuou que haverá 14 participantes da Feira Gastronômica, que atendem aos critérios de variação de cardápios, como pizza, doces, churros, cachorro-quente, lanches, chopp artesanal, linguiça artesanal, espetinho de carne, pernil no biscoito e batata espiral.

A Exposição de Carros Antigos ainda contará todos os dias com Praça de Alimentação, Feira de Artesanato da cidade e Mercado de Pulgas.

Davi Urbano

À Gazeta de Vargem Grande, o músico Davi Urbano, que se apresenta neste sábado, falou sobre o evento. “Tocarei vários clássicos do Rock, nacional e internacional. Há tempos que trabalho com formato One Man Band, usando pedais eletrônicos para gravar camadas da música, proporcionando a sensação de uma banda inteira. Pretendo apresentar algumas músicas autorais também”, contou.

Conforme comentou, durante a semana ele preparou um repertório que promete animar o público presente, escolhendo as melhores músicas para que o show seja um verdadeiro sucesso. “É super gratificante receber um convite desse evento de grande expressão e que ajuda a divulgar mais meu trabalho. Estou ansioso para a apresentação”, comentou.

Alice Não Mora Mais Aqui

James Fiorini, baixista da banda Alice Não Mora Mais Aqui, que se apresenta no domingo, também comentou sobre a participação. “O show contará com um repertório cheio de clássicos de todos os tempos, em que remeterá a todos uma época de ouro do rock mundial. Tocaremos do pop ao soul, passando pelo reggae e baladas inesquecíveis”, disse.

“Para a banda, que faz 10 anos de carreira esse ano, é uma alegria e privilégio tocar pela primeira vez em um evento promovido pela prefeitura, já que a maior parte da banda conta com músicos da cidade”, comentou.

A banda conta com John Charge no vocal, Magrão Mello na guitarra, Fábio Laguna nos teclados, Germano Fonseca na bateria e James no baixo.