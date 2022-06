Presidência da Câmara

Parece que a eleição para a presidência da Câmara para o próximo ano já está dando polêmica. Na sessão do dia 7, o vereador Fernando Corretor (Republicanos) usou a tribuna para comentar, entre outros assuntos, que já tem vereador trabalhando para emplacar seu nome para assumir o posto que atualmente é ocupado por Paulinho da Prefeitura. Disse que é ele quem decide o próprio voto e destacou o trabalho desenvolvido por Itaroti (PTB) quando prefeito e quando presidente da Câmara.

Coisa antiga

Itaroti, por sua vez, afirmou que não tinha se colocado como candidato, uma vez que ainda não é o momento para isso. E revelou que o colega que está articulando votos seria Serginho da Farmácia (PSDB). Itaroti comentou que em Legislaturas passadas, já tinha derrotado Serginho em uma eleição para a presidência. Se recordou de embates com o vereador tucano da época em que Zé Reinaldo Martins era prefeito e afirmou que na última oportunidade, Serginho nem oficializou seu nome para a eleição da Mesa Diretora da Casa.

Momento

Paulinho da Prefeitura aproveitou a fala do colega, dizendo que ele ainda é presidente e que não é o momento de se discutir isso. “Deixa a gente fazer nosso trabalho”, comentou Paulinho. Segundo contou, disse ter ficado triste com os rumores. “Também fiquei triste porque não interferi em nenhum presidente que passou pela Casa. Estamos entrando em junho, deixa trabalhar. As eleições estão longe”, comentou, reafirmando o que também comentou Fernando Corretor. “No meu voto ninguém manda”, disse.

Serginho rebateu

Por ter seu nome citado, Serginho pediu para usar a tribuna. “Primeiramente, somos em 13 vereadores e cada um almeja alguma coisa. E eu também almejo a presidência. Mas se eu não for, não me preocupa”, comentou. Afirmou estar arrependido pela maneira como se referiu aos colegas. Disse que conhece Itaroti há muito tempo e que não precisa mandar recado. “Você foi bem na saúde e educação, mas em outros setores você foi mal”, comentou sobre a época de Itaroti na prefeitura, pois o ex-prefeito havia dito anteriormente que está na Câmara para se defender daquilo que sofreu quando esteve no Executivo.

Em São Paulo

Na quinta-feira, o prefeito Amarildo (PSDB) esteve em São Paulo, assinando convênio com a Defesa Cívil do Estado. De acordo com o prefeito, que estava acompanhado pelos vereadores Célio Santa Maria e Paulinho da Prefeitura, o valor do convênio é de R$ 1,1 milhão para a construção de ponte sobre o Rio Verde, ligando as ruas Getúlio Vargas e Bernardo Garcia. Amarildo agradeceu o deputado estadual Rafa Zimbaldi que viabilizou o recurso. “Agradeço também ao governador Rodrigo Garcia, pois atendeu minha solicitação de completar o valor do Estado, reduzindo a contrapartida da prefeitura a apenas 5% do valor convênio”, disse o prefeito.