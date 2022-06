Identificado homem morto na Av. Dom Tomás Vaqueiro

Trata-se de Domingos Lucas, 61 anos, natural de Vargem Grande do Sul, conforme apurou a Polícia Científica que estava no local fazendo a perícia. A reportagem da Gazeta de Vargem Grande tomou conhecimento que Domingos estava há uma semana desaparecido e provavelmente morreu por causa do frio. Junto ao corpo, foram encontrados alguns pertences de Domingos, inclusive o RG.

No local onde ele foi encontrado, ao lado do prédio da Imprensa FM, na Avenida Dom Tomás Vaqueiro, mais conhecida como estrada que liga à Represa Eduíno Sbardellini, em Vargem Grande do Sul, nada a polícia encontrou de suspeito, pois aparentemente o corpo não apresentava nenhum ferimento.

Segundo o jornal foi informado, provavelmente ele dormia naquele local e não resistiu ao frio que fez nas noites anteriores. A Guarda Civil Municipal foi informada por uma pessoa que teria encontrado o corpo por volta das 14h40, deste sábado, dia 18 de junho.