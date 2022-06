Time Amigos do Beira Rio vence o Campeonato de Veteranos

Um bom público compareceu no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, na sexta-feira, dia 3 de junho, para acompanhar as finais do Campeonato Municipal de Futebol de Veteranos, torneio organizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

A primeira partida foi a decisão do terceiro lugar. No confronto entre III Vilas e Palmeirinha, a vitória ficou com o time do Palmeirinha, com uma goleada de 10 a 0 e assim, levou a terceira colocação do campeonato.

Na sequência, foi disputada a final entre o Amigos do Beira Rio e o Sambaí.com. Em uma partida emocionante, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Lucas Gustavo Tozatto marcando pelo Amigos do Beira Rio e Everson Rogério Linus (Esquerdinha), marcando pelo Sambaí.com. O troféu foi para o Amigos do Beira Rio, que foi melhor na disputa de pênaltis, e assim, comemorou muito a conquista nos gramados da Vargeana.

O torneio também premiou os destaques individuais. O prêmio de artilheiro foi para dois jogadores do Palmeirinha, Éder Aparecido, o Capetinha, e Thiago Luís Galo, que marcaram 9 gols cada um durante a competição. Já o goleiro menos vazado foi Carlos Henrique Civantos Júnior, o Biscuit, do Sambaí.com, que sofreu apenas 5 gols.

Estiveram presentes o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) e o vereador Serginho da Farmácia (PSDB).

Muita gente foi torcer e acompanhar as partidas. Fotos: Prefeitura