Atletas de Vargem ganham medalhas em luta de braço

No último final de semana, foi realizado em Avaré, a edição da liga Ultimate Arm Fight (UAF) de luta de braço. Léo Martins, técnico dos atletas Otávio Cossulim e Miguel Cossulim levou os vargengrandenses para fazerem suas estreias em um torneio da modalidade luta de braço.

Otávio Cossulim foi o campeão da categoria livre mais de 80 kg. Um resultado que surpreendeu a todos por ser sua primeira participação em eventos profissionais. De acordo com Léo, Otávio foi campeão invicto e considerado a revelação do campeonato.

Já Miguel Cossulim, de apenas 14 anos, foi a revelação da categoria até 80 kg.

O atleta de 63 kg, conseguiu a terceira colocação, surpreendendo a todos da categoria por conta da sua idade, peso e por derrotar atletas mais pesados e mais experientes. “Um resultado espetacular por ser sua primeira competição como atleta de luta de braço”, comentou o treinador.

Léo Martins e Leandro Veloster ficaram muito felizes pelo resultado de seus alunos.

Agora, a equipe inicia a preparação de cinco atletas para o Campeonato Paulista, que será realizado em Santos, em agosto. No torneio, Vargem será representada por Leonardo Martins, Leandro Veloster, Fran Rui, Otávio Cossulim e Miguel Cossulim.