Defesa Civil de Vargem ganhou caminhonete

Em cerimônia realizada nesta terça-feira, dia 14, no Palácio Bandeirantes, a Defesa Civil de Vargem Grande do Sul foi contemplada com uma caminhonete cabine dupla 4×4 e outros acessórios.

Na ocasião, membros da Guarda Civil Municipal que também fazem parte da Defesa Civil foram convidados para representar os demais na cerimônia, pois são eles que estão à frente do trabalho de combate quando requisitados.

Em uma publicação em sua página da rede social Facebook, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) agradeceu a Defesa Civil do Estado na pessoa do Governador Rodrigo Garcia, do Secretário Cel. Henguel Pereira e do Deputado Federal Baleia Rossi por mais essa conquista de Vargem.

O prefeito pontuou que com a estiagem, o uso da caminhonete será primordial na prevenção e combate a incêndio. Conforme informou, a caminhonete será entregue ao município em um período de até 60 dias.