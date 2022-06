Duas novas Academias da Saúde serão implantadas em Vargem

O índice preocupante de pacientes diabéticos, hipertensos, com desequilíbrio nutricional e também que necessitam de reabilitação, com sequelas de AVC e demais reabilitações, foi a justificativa dada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), para investir por conta do município, o valor de R$ 216.134,63 na construção de duas Academias da Saúde em Vargem.

O custo das duas academias que serão construídas, uma na Rua Santa Catarina, no Jardim Bela Vista e outra na Rua dos Paulistas, anexo ao Estádio “Dudu Ramão”, na Vila Santa Terezinha, é bem maior, totalizando ambas R$ 712.134,63, sendo que o restante do dinheiro, R$ 496 mil, veio de uma emenda parlamentar da deputada federal Luiza Erundina (PSOL), que conseguiu a verba junto ao governo federal.

Amarildo salientou o objeto conveniado não contempla melhorias externas como piso, iluminação, fechamento, dentre outras e que diante disso, a prefeitura desenvolveu um projeto completo para que a academia possa atender com segurança os futuros usuários e que o prédio em si fique seguro e o patrimônio público preservado.

“O Programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos conhecidos como polos onde são ofertadas práticas de atividades físicas para população. Esta iniciativa trará grandes benefícios para a população em geral no sentido de prevenção de todas as doenças”, justificou o prefeito aos vereadores.

Os dois projetos de crédito adicional especial, que tem por finalidade incluir despesas no orçamento para as quais não haja dotação orçamentária específica, autorizada por lei, foram aprovados pelos vereadores na sessão extraordinária, realizada quinta-feira, dia 15 de junho, em caráter de urgência.

Na academia a ser construída na Rua Santa Catarina, serão investidos R$ 367.333.69, sendo que R$ 248 mil virão da emenda parlamentar e R$ 119.333.69, de recursos próprios da prefeitura. Já a que será construída anexo ao Estádio Dudu Ramão, serão investidos R$ 344.800,94, sendo R$ 248 mil provenientes da verba conseguida pela deputada Erundina e R$ 96.800,94 por conta da administração municipal.

Lançado em 2011, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.

Através dos profissionais da rede municipal, a Academia da Saúde trabalha os seguintes eixos temáticos: Práticas corporais e atividades físicas; Promoção da alimentação saudável; Mobilização da comunidade; Educação em saúde; Práticas artísticas e culturais; Produção do cuidado e de modos de vida saudáveis; Práticas integrativas e complementares; e Planejamento e gestão.