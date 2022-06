Gente e Fatos

Lígia

A editora do jornal Gazeta de Vargem Grande, Lígia de Paiva Ligabue comemora seu aniversário neste domingo, dia 19, junto ao marido Rafael e ao filho Pedro. Lígia recebe ainda as felicitações dos pais Fátima e Tadeu, das irmãs Helena, Sara e Fernanda, dos sobrinhos Diego, Lucca e Francisco, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Eduardo

O empresário Eduardo Sbardelini, da empresa Fuzil, comemorou seu aniversário na sexta-feira, dia 17, quando recebeu os cumprimentos da esposa Rosângela, dos filhos Eduardo e Marina, do genro Neto, da nora Gabriela e do neto Enzo. Foto: Arquivo Pessoal

Juliana

Neste sábado, dia 18, Juliana Catarina Rodrigues Melchiori troca de idade e recebe as felicitações de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rita

Rita de Cássia da Silva Duque troca de idade na terça-feira, dia 21, quando recebe o carinho do marido Tadeu, dos filhos Guilherme e Felipe, das noras Priscila e Amanda, do pai José, dos irmãos Roseli, Édson e Adilson, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Cláudia

Ana Cláudia Ramos comemora seu aniversário na terça-feira, dia 21, e recebe todo o carinho do marido Antônio Marcos, dos filhos Luís Otávio e Elisa, da nora Calina, do genro Dênis e dos netos Lorena, Laura e Davi. Foto: Arquivo Pessoal

Luzia

A empresária e vereadora em São Sebastião da Grama, Luzia Abrantes, celebra seu aniversário na quarta-feira, dia 22, quando recebe os cumprimentos do marido João Batista, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Márcio e Elaine

O comerciante Márcio Silva e sua esposa Elaine celebram 18 anos de casamento neste domingo, dia 19. E na sexta-feira, dia 24, Márcio comemora seu aniversário. As felicitações ficam por conta de seus amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Catarina

A mestre em educação física Catarina Mazarini, na foto com a filha Andrea, aniversaria na quinta-feira, dia 23, quando recebe os cumprimentos dos filhos, netos e bisnetos. Foto: Arquivo Pessoal

Heloisa

A escrevente técnico judiciário Heloisa Cherubini Rosseto Ribeiro troca de idade na quarta-feira, dia 22, quando recebe os cumprimentos do marido Eduardo e dos filhos Bernardo e Henrique. Foto: Arquivo Pessoal

Leandro

O engenheiro mecânico Leandro Silva Guerra aniversariou na terça-feira, dia 14, quando recebeu os parabéns da esposa Tamires, dos filhos Helena e Hugo, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Sônia

A professora aposentada Sônia Lúcia Nogues Rodrigues brindou seu aniversário na quarta-feira, dia 15, quando recebeu todo o carinho dos filhos Daniella, Ariane e Francisco Roberto, dos genros Orfeu e José Antônio, da nora Maria Estela e dos netos Scarllet, Maria Fernanda, Maria Carolina, Heloisa e Bryan. Foto: Arquivo Pessoal

Sônia Dian

Sônia Dian brinda a passagem de seu aniversário nesta segunda-feira, dia 20. O marido José Roberto, os filhos Alison e Aline, a nora Kátia e os netos Vinícios e Maria Luiza estão à frente dos parabéns. Foto: Arquivo Pessoal

Rafael

Rafael Bei Balarin comemora seu 10º aniversário neste domingo, dia 20, recebendo os parabéns dos pais Mariana e Júnior, dos irmãos Pedro e André e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Aparecida

Maria Aparecida Ramos Scolari brinda a chegada da nova idade neste sábado, dia 18, recebendo o carinho do marido Rubens e dos filhos Mariana e Mário Augusto. Foto: Arquivo Pessoal

Alice

A lindinha Alice Coracini, completa seus três aninhos nesta quarta-feira, dia 22, quando receberá toda atenção e carinho dos pais Cristiane e Carlos Fernando Coracini, dos irmãos Kennedy e Brayan, dos priminhos Miguel e Rafael, do tio Ricardo e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Elisa

A princesinha Elisa Romano Sinhá, sopra sua 3ª velinha neste sábado, dia 18, recebendo os mimos e paparicos da mãe Lavínia e do seu namorado Pedro, dos avós Luís Sinhá e Michele, demais familiares e amiguinhos do Colégio Montessori –COC. Foto: Arquivo Pessoal

Pastor Enéas

O pastor Enéas Camargo, da igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, do Jardim Santa Marta, celebrou seu aniversário na última segunda-feira, dia 13, se emocionou ao receber os parabéns da congregação do bairro na última semana. Pastor ainda recebeu os parabéns da esposa Sueli e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Renata

A enfermeira Renata Tacili Calelo Corali aniversaria na quinta-feira, dia 23. A frente das felicitações está o marido João, o filho João Lucas, os pais João e Maria e a irmã Rafaela. Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Celso

O corretor de seguros Antônio Celso Maturano Cipolla comemora seu aniversário na sexta-feira, dia 24, quando recebe os cumprimentos dos irmãos, dos cunhados, sobrinhos, sobrinhos netos e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Josiane

Josiane Oliveira da Silva comemora a chegada da nova idade neste sábado, dia 18, recebendo as felicitações dos filhos Brenda, Bruno, Lauany e Lavínia, dos irmãos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Paulinho

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Paulo César da Costa, comemora a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 22, quando recebe os cumprimentos da irmã Alzira, dos sobrinhos Juliana, Marcelo, Vanessa, João, Rafael, Hellen, Larissa, Isabela, Laís e Olívia, de toda a família, dos amigos, do pessoal do setor tributário e da câmara. Foto: Arquivo Pessoal

Cleusa

Cleusa Maria Bucci celebra seu aniversário nesta segunda-feira, dia 20, ladeada pelo carinho das filhas Michele e Marcela, dos netos João Gabriel e Valentina, da mãe Maria, dos genros Leandro e Diogo e demais familiares. Na foto, Cleusa junto a mãe, a filha Michele, ao sobrinho Gabriel e aos netos. Foto: Arquivo Pessoal

Ledamar

Ledamar Brandão Ressoni brinda a passagem de seu aniversário nesta segunda-feira, dia 20, e recebe os cumprimentos do marido José Carlos e dos filhos José Lucas e João Paulo. Foto: Arquivo Pessoal

Enlace de Caroline Luzetti e Angelino Júnior

Em uma linda cerimônia realizada na Igreja Matriz de Sant’Ana, foi celebrado o casamento da supervisora administrativa Caroline Ferreira Luzetti e do fotógrafo Angelino Teixeira da Silva Júnior, no último sábado, dia 11. O matrimônio foi celebrado pelo padre Paulo Valim, e contou com a presença de familiares e amigos dos noivos, que se mostravam bastante emocionados com o momento. Angelino é filho de Tereza de Fátima Gazzola da Silva e de Angelino Teixeira da Silva, e a noiva é filha de Rosângela Aparecida Ferreira Luzetti e José Sérgio Luzetti. Fotos: Evandro Silva Reis