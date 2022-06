PM de Rio Pardo recupera gado furtado na região

A Polícia Militar de São José do Rio Pardo foi acionada na quinta-feira, dia 16, para averiguar denúncia de furtos de gado em cidades da região. Segundo o informado, o gado estavam em uma propriedade rural em São José.

De acordo com o Portal Rio Pardo, os policiais, junto com uma das vítimas foram até uma fazenda e encontraram nove cabeças do gado furtado. Segundo a vítima, os animais foram furtados no final de maio em uma fazenda mineira.

Outras vítimas também denunciaram furtos de gado ocorridos nas últimas semanas em de Tapiratiba (SP), Arceburgo (MG) e Guaranésia (MG).

Na fazenda em São José, os policiais conseguiram abordar um suspeito, de 48 anos, que alegou que o gado teria aparecido em seu pasto. Ele foi detido por receptação e apresentado na Delegacia de Polícia, onde o delegado ouviu o acusado e depois o liberou, uma vez que não houve flagrante. O acusado vai responder por receptação e as investigações continuam sobre esses furtos.