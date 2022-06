Welington Guerra vence torneio por nocaute, em luta emocionante

Foi realizada no dia 4 de junho a 10º edição do Dominium Fighter Champioship, a Edição Ouro, em Campinas. Uma das disputas mais esperadas do torneio foi a Super Luta K1, de kickboxing, no peso médio, entre o vargengrandense Welington Guerra e Janderson Nascimento.

A luta estava programada para três rounds de três minutos cada um. O embate foi muito duro e bastante disputado e Welington Guerra conquistou uma bela vitória, com um nocaute aos 2m30s do terceiro e último round, somando mais um campeonato para seu cartel.