Associação Setembro custeia 50 cirurgias no Hospital de Caridade

Com o objetivo de colaborar para diminuir a fila de espera por cirurgias eletivas em Vargem Grande do Sul e atender essa necessidade da população na garantia de melhor Saúde e qualidade de vida, a Associação Setembro informou que vai pagar 50 cirurgias eletivas que serão realizadas no Hospital de Caridade, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 160 mil.

Thaísa Pavan, representante da Associação Setembro, afirmou que esta ação visa ajudar a zerar a fila de espera por cirurgias eletivas, que são aquelas programadas e não entram nas categorias urgência e emergência.

A cirurgia eletiva é um procedimento que pode ser agendado com antecedência. Já a cirurgia realizada em pacientes em situações que podem se agravar rapidamente, gerando perda de membros ou risco à vida, é classificada como de urgência.

A cirurgia de emergência pode ser definida como a operação necessária para lidar com uma ameaça aguda à vida, envolvendo órgãos, membros ou tecidos, sendo causada por traumas externos, processos de doenças graves, consequências de doenças crônicas ou complicações de outros procedimentos cirúrgicos. A ação imediata é necessária para salvar a vida ou evitar danos irreversíveis ao corpo do indivíduo. O procedimento deve ser realizado em um período menor do que 24 horas. Conforme lembrou Thaísa, as cirurgias de urgência e emergência são realizadas imediatamente pelo Hospital de Caridade.

As cirurgias eletivas, que precisam ser agendadas, têm uma fila de espera e compreendem diversas especialidades. “As cirurgias pagas pela Associação Setembro começaram a ser realizadas no início do ano. Já foram realizadas 19 cirurgias totalizando R$ 54.279,99 onde são priorizados casos mais antigos e mais urgentes em diversas especialidades como urologia, ginecologia e geral. Dentre as cirurgias que já foram realizadas estão: colecistectomia, hernioplastia inguinal, postectomia, histerectomia, herniorrafia incional, RTU de próstata, entre outras”, explicou.

“Ações como esta só são possíveis graças a colaboração de associados e empresas parceiras. Seja você também um associado e faça parte dessa corrente do bem”. Para fazer parte, entre em contato com a Associação Setembro pelo telefone (19) 3641-6518.