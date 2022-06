Equipe Bushido conquista medalhas no Campeonato Paulista

Os atletas do Projeto Social Judô Bushido, do sensei Daniel Garcia, participaram no sábado, 11 do Campeonato Paulista por Faixas, disputado em Itapecerica da Serra, competição organizada pela Federação Paulista de Judô. Com categorias divididas apenas pelas cores das faixas, os judocas das faixas verde e roxa tiveram ótimos resultados, conquistando uma medalha de ouro, uma medalha de prata e duas medalhas de bronze.

Os medalhistas foram Maria Eduarda de Lima Taú, faixa verde, ficou com o ouro. Beatriz Pessoa de Almeida Menossi, faixa verde, conquistou a prata. Gerson Teixeira Neto, faixa verde, ficou com o bronze, Diego Colan Pinheiro Santos Filho, faixa roxa, conquistou o bronze.

Também lutaram os judocas Maria Eduarda Fermoselli Adão, faixa marrom, Vinícius Lohan Cândido Coelho, faixa verde, Geovana Cristina Urtado, faixa verde, João Vitor Ramazotti Júnior, faixa laranja e Maria Gabriela Ramos Araújo, faixa verde, em uma competição de alto nível onde juntam as classes do sub 18 ao sênior e são divididas em apenas três categorias de peso.

“Parabéns aos nossos guerreiros da armadura trançada que treinam muito e participam de todos os campeonatos com muita garra e determinação, fico muito feliz com a equipe que formamos”, destacou o sensei. “Agradecimentos aos senseis Rafael Casagrande e Gabriel Casagrande que trabalharam como técnicos auxiliando nossos judocas, ao sensei Ériton Carvalho que trabalhou como árbitro, a toda a nossa diretoria Bushido, aos pais pelo apoio de sempre, a Aline Guerrero, ao diretor de Esportes Luís Carlos e prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria. Arigato gozaimasu”, agradeceu o sensei Daniel.