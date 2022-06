Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Israel Donizetti de Lima, Raelzinho, aos 11 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixou os pais Fabiana Aparecida Pereira de Lima e Rodrigo Donizetti de Lima; e os avós Benedita Maria Dias da Cunha e Benedito Ricardo de Lima. Foi sepultado no dia 11 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Izabel Vidal Martins, aos 88 anos de idade, no dia 11 de junho. Era viúva de Morelli Martins Gadiani; deixou os filhos Maurício – o Casca, Elizabete, Murilo e Márcio; as noras Nilva e Bete; os netos Caio, Mário, Miguel, Marcelo, Marco e Natália; e os bisnetos João e Júlia. Foi sepultada no dia 12 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Erika Tatiana Osete, aos 41 anos de idade, no dia 14 de junho. Deixou o marido José Ronaldo da Silva; o filho Gustavo; o irmão; a cunhada; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 15 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida Jorge, aos 76 anos de idade, no dia 15 de junho, após quase 3 meses do falecimento do seu marido Nélio Soares em 29 de março. Deixou os filhos Neli, Luzia, Magno e Carlos; o genro Marcos; a nora Cristiane; os netos Izadora, Gustavo, Bruna, Adonis, Yuri e Yudi. Foi sepultada no dia 16 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marlene Zarias, aos 70 anos de idade, no dia 15 de junho. Deixa o marido João Alves Neto; a filha Andréa Aparecida; o genro Fábio e o neto Pedro. Foi sepultada no dia 16 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Décio Júlio Mariano, aos 64 anos de idade, no dia 17 de junho. Deixa a esposa Márcia Aparecida Fabiano; os filhos Júlio César, Juliana e Felix; as noras Rebeca e Milene; o genro Daniel, os netos Mateus, Ana Laura, Maria Luiza, Ana Júlia e Benedito. Foi sepultado no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos na região

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu David Zabotto, aos 91 anos de idade, no dia 14 de junho. Foi sepultado no dia 14 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama