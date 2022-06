Grama começa a instalar iluminação

A prefeitura de São Sebastião da Grama iniciou a substituição de lâmpadas comuns da rede pública por iluminação LED. A pracinha do Centro de Saúde e a Academia da Saúde, na entrada da cidade, já contam com a nova iluminação.

As lâmpadas de LED, em comparação com as do tipo antigo, utilizam uma tecnologia mais eficiente, com uma vida útil maior e economia no consumo de energia. Além disso, oferecem uma iluminação melhor e mais intensa.

De acordo com o prefeito Zé da Doca (PTB), a próxima substituição será na Praça da Matriz, seguido da praça da São Judas e Santa Mônica.