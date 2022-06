Prefeito de Casa Branca se reúne com cônsul geral da França

O prefeito Marco César Aga (Republicanos) e o vice-prefeito Duzão Nogueira (PSD) reuniram-se com o cônsul geral da França em São Paulo, Yves Teyssier d’Orfeuil. Representantes das Secretarias de Desenvolvimento e Sustentabilidade também participaram do encontro na capital paulista.

A reunião foi intermediada pelo deputado estadual Paulo Fiorilo (PT), Presidente da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo, que esteve no gabinete do prefeito no início desta semana.

De acordo com o Executivo de Casa Branca, a pauta faz parte da aposta da prefeitura em novos canais de diálogo entre empresários de outros países e, assim, criar oportunidades de negócios em torno da jabuticaba e seus derivados, incentivando possíveis parcerias.

Na oportunidade, foram apresentadas ao cônsul francês todas as ações desenvolvidas para a promoção e a comercialização da jabuticaba realizadas pela administração municipal nos últimos anos, na busca de fomentar a economia e gerar mais empregos aos casabranquenses.

Para Marco César Aga a reunião foi muito proveitosa e o cônsul mostrou-se muito interessado na apresentação da Capital da Jabuticaba, prometendo vir à Casa Branca na 6ª Edição do Festival Gastronômico da Jabuticaba, em setembro de 2022. “Hoje demos mais um importante passo na promoção da nossa jabuticaba. Trabalhamos há algum tempo para viabilizarmos alternativas para a exportação e para a comercialização dos seus derivados. Esperamos colher os louros em breve”, comenta.