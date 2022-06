Prefeitura abre clínica de fisioterapia

A população vargengrandense conta com mais uma sala de fisioterapia desde o último dia 6 de junho. O Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul abriu a sala na Avenida da Saudade, ao lado da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde anteriormente já existia uma sala para essa terapêutica.

O local foi totalmente equipado para atendimento dos pacientes da rede municipal que estão aguardando na fila de espera. Foram convocados dois novos fisioterapeutas, sendo que agora o município conta com oito profissionais. Desta forma quatro fisioterapeutas estarão atendendo no novo local e os outros quatro continuam o atendimento na sala de fisioterapia do Jardim Dolores.

A inauguração da sala era uma expectativa da população e também vinha sendo questionada pela Câmara Municipal. Quando a diretora de Saúde, Maria Helena Zan, esteve no Legislativo Municipal, no dia 17 de maio, foi perguntada pelo vereador Maicon Canato (Republicanos) a respeito da sala, uma vez que muitos pacientes no pós Covid-19, precisavam fazer fisioterapia. Em resposta, Maria Helena comentou sobre a contratação de novos profissionais que já estavam atendendo na rede e que estavam sendo instalados os últimos equipamentos na sala onde funcionava o Gripário.