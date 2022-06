Tiro de Guerra realizou formatura para monitores e atiradores

O Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul realizou uma formatura de entrega do braçal e boina aos monitores e atiradores na sexta-feira, dia 10. Esteve presente na ocasião o Sargento Márcio, comandante do Pelotão da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul.

No evento, 48 atiradores receberam a boina verde-oliva e 11 monitores o braçal, sendo um momento marcante na vida dos jovens atiradores e uma responsabilidade maior para os monitores. Afinal, segundo o publicado pelo TG, a entrega da Boina simboliza o término do período básico das instruções e o braçal é a conquista de ser Monitor, ou seja, auxiliar direto do Chefe de Instrução.

O braçal foi entregue aos monitores concludentes da primeira fase do Curso de Formação de Cabos. Dos 11 monitores, três deles formaram com destaque pelo acampamento, sendo Guilherme da Costa Chagas, Otávio Eugênio Leal e Vinícius Bortoluci Rodrigues.

Curso

No início do mês foi realizado o acampamento do Curso de Formação de Cabos (CFC/22), do dia 4 para o dia 5. Na ocasião, foram realizadas diversas instruções como, progressão diurna, pista de cordas, orientação diurna e noturna, camuflagem, construção de abrigos, sobrevivência e finalizando com uma marcha de 12 km.

Na oportunidade, os alunos do CFC demonstraram espírito de corpo, determinação, coragem, camaradagem, resistência física e mental, além de poder exercer sua ação de comando contribuindo sobremaneira na Formação do futuro Cabo Combatente Básico de Força Territorial.

Monitores destaques da Operação Braçal 2022