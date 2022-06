Colaboração fundamental

Quem está na fila para uma cirurgia eletiva vive o paradoxo de saber que por ter a felicidade de não estar acometido com algo que coloca sua vida em risco, vive o drama de não saber quando vai ter o mal que compromete seu bem-estar solucionado com a operação indicada pelo médico.

São casos de pacientes com pedra na vesícula, hérnias, hemorroidas, diverticulite, catarata, histerectomia, entre outras. Por conta da pandemia da Covid-19, a falta de leitos hospitalares resultante das internações de pacientes que tiveram a doença, entre outras razões, a cirurgias eletivas nos hospitais de Vargem e região foram suspensas, comprometendo ainda mais a qualidade de vida desses pacientes.

Com a retomada das atividades neste período em que a pandemia está acometendo os pacientes com menos gravidade, essas operações foram retomadas. Assim, a prefeitura tem feito uma grande força-tarefa, em parceria com o Hospital de Caridade, o Conderg e outras unidades de saúde, realizando mutirões para atender essa demanda.

Este ano, um importante parceiro entrou nessa luta para oferecer melhores condições para a população. A Associação Setembro já custeou 19 cirurgias eletivas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) junto ao Hospital de Caridade. Ao todo serão investidos R$ 160 mil para atender 50 pacientes. São atendidos os casos mais relevantes e que estão há mais tempo aguardando dentre as especialidades analisadas pela entidade.

São ações como essas que mostram o quanto o envolvimento da sociedade civil organizada e o poder público podem impactar positivamente e de uma maneira direta na vida de dezenas de pessoas. A Associação Setembro, que sempre tem auxiliado o Hospital de Caridade, as entidades sociais de Vargem, a população em situação de vulnerabilidade, mais uma vez mostra sua relevância para a Vargem Grande do Sul