Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Nelson Gonçalves (Antônio Gonçalves Sobral)

Nascimento: 21/06/1919 – Sant’Ana do Livramento (RS)

Morte: 18/04/1998 – Rio de Janeiro (RJ)

Atividades: autor, compositor e cantor.

Nelson é filho de imigrantes portugueses que moravam inicialmente no Rio de Janeiro trabalhando no ramo de tecidos.

Buscando melhores oportunidades, se estabeleceram em Sant’Ana do Livramento (RS) onde Nelson nasceu em 25/06/1919.

Em 1926, mudaram-se para São Paulo. Matriculado no Liceu Eduardo Prado, lá Nelson sofreu Bullying dos colegas e palmatória dos professores devido a gagueira. Num desses castigos sucumbiu à raiva e jogou um tinteiro na professora, sendo expulso por isso.

Nessa época, passou a ajudar seu pai em praças e feiras onde, enquanto seu pai tocava violino, Nelson cantava agradando transeuntes e ganhando gorjetas. Nelson também trabalhou como jornaleiro, mecânico e engraxate.

Querendo ganhar mais dinheiro, se inscreveu em uma luta de boxe. Aos 16 anos de idade, foi campeão paulista de boxe na categoria peso médio. Porém, ficou só um ano lutando, pois queria investir em um sonho de infância: queria ser artista.

Nelson voltou ao Rio para conversar com a RCA Victor. Sua gagueira causou má impressão; mas Benedito Lacerda preparou um teste para ele e ficou muito impressionado com o desempenho do jovem.

Assim, Nelson entrou em um estúdio em 04 de agosto de 1941 para gravar seus dois primeiros discos. No mês seguinte, por intermédio de Carlos Galhardo foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga, iniciando uma carreira de ídolo do rádio nas décadas de 40 e 50.

Já como nome de sucesso da música brasileira, era muito requisitado. Alguns dos seus sucessos nos anos 40 foram: “Maria Bethânia”, “Normalista”, “Caminhemos”, “Renúncia” e muitos outros.

Maiores ainda foram os sucessos da década de 50: “Última seresta”, “Meu vício é você” e a emblemática “A volta do boêmio”, todas de Adelino Moreira.

Durante a sua carreira gravou mais de duas mil canções, 183 discos em 78 rpm, 128 álbuns e vendeu 75 milhões de discos. Ganhou 38 discos de ouro e 20 de platina.

Nós todos agradecemos Nelson por tudo que fizestes pela M.P.B.

Salve Nelson Gonçalves!!!



Fonte: Wikipédia

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho