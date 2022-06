Dificuldade

As funcionárias da Câmara Municipal tiveram novamente de telefonar para os vereadores para que houvesse quórum na votação da sessão extraordinária de quarta-feira, dia 15 de junho, quando estava em pauta a aprovação de mais de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para investimento em Vargem Grande do Sul. Compareceram nove vereadores.

Sobreaviso

O presidente do Legislativo, vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) pediu aos colegas que fiquem de sobreaviso até início de julho, pois a qualquer momento o prefeito Amarildo poderá convocar uma sessão extraordinária para aprovação de verbas provenientes de emendas parlamentares. A lei eleitoral proíbe que três meses antes das eleições, seja realizado transferência de convênio entre o município e o governo estadual ou federal.

Breque

O vereador Célio Santa Maria (PSB), relator da CEI do Almoxarifado está firme na sua função e vai ficar atento para que vereadores que não sejam da Comissão, possam interferir nos trabalhos da mesma, querendo ditar regras. Falou que vai cumprir sua missão com serenidade e respeito ao processo legal.

Dormiu no ponto

Sempre atento a tudo, o prefeito Amarildo Duzi Moraes parece que dormiu no ponto no quesito instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Almoxarifado. Com um pouco de jogo de cintura e habilidade, poderia ter dialogado melhor com os vereadores e quem sabe, evitado a CEI. Como diz o ditado, você sabe como uma CEI começa, mas nunca sabe como ela termina.

Simone Tebet

Parece que muita gente que não estava contente nem com Bolsonaro e tão pouco com Lula, está vendo na candidatura de Simone Tebet a presidente do Brasil pelo MDB uma saída. Ainda mais se for confirmado que o seu vice será o senador Tasso Jereissati do PSDB. É necessário aguardar se a senadora suba um pouco mais na pesquisa, saindo dos 2% que vem apresentando até agora.

Balde de água fria

Tida como “a melhor via para o Brasil”, conforme noticiou o UOL, a última pesquisa eleitoral BTG/FSB onde aparece Simone empacada em 2% de intenção de votos, caiu como um balde de água fria sobre a Faria Lima, a avenida paulistana conhecida por concentrar escritórios dos mais prósperos empresários e investidores do país.