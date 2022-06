Saiba mais sobre gestão da liderança para empresas

Para muitos empresários, fazer a gestão financeira e operacional da empresa, ao mesmo tempo em que precisa ser assertivo na gestão de pessoas, sem um conhecimento específico, tem se mostrado um grande desafio a ser superado, uma vez que qualquer erro na estratégia e execução nessa área implicam em baixa produtividade e em perdas significativas e constante de dinheiro, sem que esses gastos sejam perceptíveis e, portanto, nem sempre são contabilizados, é o que chamam no universo corporativo, de gastos invisíveis.

Com a finalidade de sanar esse e demais pontos de melhoria relacionados à liderança e gestão de pessoas, Gabi Lourenço desenvolveu uma metodologia exclusiva que só foi possível após passar 3 anos estudando em Ribeirão Preto, tornando-se especialista em Liderança e Gestão de Pessoas pela faculdade Metropolitana, parceira da FGV – Fundação Getúlio Vargas. E em posse dessa nova competência, ela retorna a Vargem Grande do Sul, para aplicar essa metodologia na cidade onde nasceu, foi criada e deu seus primeiros passos no universo do conhecimento, em uma carreira que já passa de 20 anos.

