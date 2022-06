Neste sábado tem leilão de gado em prol do Hospital

Um belo evento solidário está sendo preparado para este domingo, dia 25, quando será realizado o Leilão de Gado em prol do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, no recinto da Tal Leilões, em São João da Boa Vista.

Logo às 12h, será servido um delicioso almoço. Os tickets estão sendo vendidos por R$ 50,00 e podem ser adquiridos pelo telefone (19) 3641-9300. Eles devem ser retirados na entidade ou na portaria do evento. Quem preferir, pode fazer pagamento via PIX. A chave é o CNPJ 72863665000130, em nome do Hospital de Caridade. Informações pelo https://hospitaldecaridade.org/leilão ou pelo (19) 3641-9300.

O leilão terá início às 14h e terá transmissão ao vivo realizada por Bruno Ribeiro, da Elite Agronegócio, que doou o serviço à entidade. Já o responsável pela Tal Leilões fez a doação da realização do evento, assim como a estrutura e pessoal.

Toda a renda obtida com o leilão será revertida ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. “Participe e ajude o Hospital de Caridade a continuar salvando vidas. Contamos com sua presença”, convidou o provedor do hospital, Jair Gabricho.