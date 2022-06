Banda Malvada se apresenta pela primeira vez em Vargem

Neste sábado, dia 25, a banda de rock Malvada, se apresenta no Vai Quem Guenta Bikers & Beer, que fica à rua Primeiro de Maio, 352. A abertura do show fica por conta do músico Danilo Pastor. Os ingressos são limitados e já estão no segundo lote, a R$ 40,00.

Composta por Angel Sberse (vocal), Bruna Tsuruda (guitarra), Ma Langer (baixo) e Juliana Salgado (bateria), a banda Malvada promete apresentar o melhor do rock’n’roll em Vargem Grande do Sul.

A vocalista, Angel Sberse, já participou do The Voice Brasil, da Rede Globo, e agora tem tido um bom desempenho no programa Canta Comigo, apresentado por Rodrigo Faro, na TV Record.



Foto: divulgação

Banda é a atração deste sábado do Vai Quem Guenta