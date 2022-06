Jogo de airsoft terá como tema a Revolução Constitucionalista

Está programado para acontecer neste domingo, dia 26 de junho, um game organizado pela Aliança Fênix, entidade que reúne vários praticantes de airsoft da região e que terá como enredo e objetivo a Revolução Constitucionalista de 1932, evento que marcou a confrontação armada entre as forças paulistas, contra o governo ditatorial de Getúlio Vargas, com embates na região de Vargem Grande do Sul entre os mineiros e paulistas, com o Estado de São Paulo perdendo nas trincheiras, mas ganhando nos seus ideais de liberdade e democracia pelo Brasil.

O embate será realizado na mata do sítio Alto Alegre, que fica na estrada do Cardoso, de propriedade de Eliana Mansano, que cedeu suas terras gentilmente para a prática deste esporte. O airsoft simula combates de guerra, com os membros das equipes vestindo uniformes militares e atirando nos adversários com armas semelhantes às reais, em busca de objetivos determinados.

O game terá início às 9h e foi preparado pelas equipes Focas, de Santa Cruz das Palmeiras; C.O.T.A.S de São João da Boa Vista; Wasps de Vargem Grande do Sul e Equipe IV Airsoft Brasil também de Vargem Grande do Sul. Segundo o jogador André de Andrade, a disputa tem como objetivo, além da conquista da vitória, outra importante ação que será a arrecadação de alimentos para a Associação Dom Bosco, de Vargem Grande do Sul.

Ao todo são esperadas 10 equipes da região, com uma grande movimentação na área, que será liberada ao público tão somente a de apresentação e triagem, sendo que no local onde acontecerão os jogos, não será permitida a presença do público por questão de segurança.