Liberada vacina contra gripe Influenza para público em geral

A prefeitura de Vargem Grande do Sul, através do Departamento de Saúde, informa que desde a quinta-feira, dia 23, a aplicação da vacina da Influenza está liberada a toda a população do município. Podem receber o imunizante as pessoas com 6 meses de idade ou mais. A liberação para aplicação da vacina em toda a população foi dada pela Secretaria de Estado da Saúde aos municípios.

Até a quarta-feira, dia 22, a vacinação era destinada para os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como os idosos com 60 anos ou mais, crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos, profissionais da saúde, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidade, professores, forças de segurança e salvamento – como policiais e bombeiros, funcionários do sistema prisional, indígenas, caminhoneiros e profissionais do transporte coletivo urbano e rodoviário. A aplicação da vacina da gripe – Influenza é realizada anualmente, em dose única, para reduzir as chances de casos graves e óbitos.

Locais

Para moradores acima de 5 anos, a vacinação está sendo realizada em todas as Unidades de Saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Assim, a população deve procurar a Unidade mais próxima da sua residência.

Já para as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, os pais devem procurar a unidade de Saúde Dr. Edward Gabriolli, à rua Mato Grosso, nº 200, no Jardim Bela Vista ou no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita, à Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, nº 97, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Documentação

Para vacinação é necessário levar o cartão de vacina, comprovante de endereço, documento com foto, cartão SUS/CPF e cartão de vacina contra a Covid-19.