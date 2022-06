Nesta semana, tem início a 47ª edição da Eapic

Nesta sexta-feira, dia 1º, a 47ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (Eapic) tem início. O evento acontecerá entre os dias 1º e 10 de julho, no Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo, em São João.

No último sábado, dia 18, aconteceu na Sociedade Esportiva Sanjoanense, o Baile da Rainha da 47ª edição da Eapic. Na ocasião, autoridades do município vizinho, assim como toda a Comissão Organizadora do evento estiveram presentes. Com muita irreverência, Us Agroboy ficaram responsáveis por encerrar o evento com chave de ouro.

Ao todo, 22 candidatas participaram da grande final que coroou a estudante de psicologia, Luanna Ferrarez Rui, 18 anos, como a Rainha da festa. O título de 1ª Princesa ficou com Raquel Gonçalves Costa, 21 anos. A estudante de biomedicina, Thaynara Defente Alves, 19 anos, foi eleita a 2ª Princesa da Eapic. Luana Moreira Reis, 24 anos, é cirurgiã dentista, e ficou com o título de Miss Simpatia.

A Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista concentra toda a tradição regional do agronegócio, em diversas vertentes. Existente desde 1970, a festa é realizada pela prefeitura de São João da Boa Vista.

Com o foco na retomada das atividades rurais e no fomento ao agronegócio, o evento que chega, em 2022, em sua 47ª edição, terá a organização da Agência Rodeio, de Vargem Grande do Sul.

Grade de shows

Quem abre a grade de shows da Eapic é a dupla sertaneja Jorge e Mateus, na sexta-feira, dia 1º. Em seguida, Dj Wan Baster sobe no palco para animar a galera.

No sábado, dia 2, é a vez da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa e, após, quem sobe no palco para encerrar a noite é o DJ internacional Sevenn. No domingo, dia 3, João Gomes encerra a primeira semana com o melhor do piseiro.

Na segunda-feira, dia 4, haverá a Noite Gospel na Eapic, com Preto no Branco. Na sexta-feira, dia 8, Barões da Pisadinha prometem animar o pessoal. Haverá ainda a apresentação da dupla Theo e Luan. Em seguida, Dennis DJ se apresenta.

No sábado, dia 9, a dupla sertaneja Bruno e Marrone sobe ao palco. Em seguida, quem anima a galera é Pedro Sampaio. Para encerrar a Eapic, se apresenta no evento no dia 10 o cantor Gustavo Mioto.