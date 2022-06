Após furtar mecânica, tampa de bueiro e celulares, rapaz foi pego pela GCM

A Guarda Civil Municipal recebeu a informação de que um rapaz, já conhecido nos meios policiais, teria furtado uma mecânica e uma tampa de ferro de bueiro na noite de quinta-feira, dia 23. Na tarde desta sexta, a GCM realizou um patrulhamento e viu o rapaz, por volta das 15h, empurrando um carrinho de reciclagem na Rua Cel Mariano Parreira.

A equipe abordou o rapaz e, durante revista, nada de ilícito foi encontrado, porém, um celular que estava dentro do carrinho começou a tocar. Questionado, o rapaz disse que havia encontrado o celular no lixo.

A equipe atendeu a ligação, onde a pessoa disse que aquele aparelho pertencia ao Tênis Clube. A funcionária informou que o aparelho havia sido furtado, junto com o seu celular.

A GCM revirou o saco de reciclagem e encontrou o outro aparelho e, diante dos fatos, deu voz de prisão para o rapaz, que foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

Segundo o relatado, a vítima foi ao local e contou aos policiais que estava trabalhando na recepção, quando um rapaz chegou e pediu água. Assim que ele foi embora, ela sentiu falta dos celulares que estavam debaixo do balcão. A mulher reconheceu os aparelhos furtados.

Participaram da ocorrência a inspetora Luciana, o sub inspetor Marcio e os GCMs Muniz, Conrado, Roberto, Marco Antônio e Gonçalves.

Os dois celulares furtados foram encontrados dentro do carrinho. Foto: Guarda Civil Municipal