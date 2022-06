Briga na Cohab 6 termina com dois homens feridos a faca

Uma briga no Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho, a Cohab 6, terminou com duas pessoas feridas a faca, no início da tarde de segunda-feira, dia 20, por volta das 12h.

Na ocasião, dois homens – um de 25 anos e outro de 21 anos – ficaram feridos após terem sido agredidos por outros suspeitos foi confirmada pela Polícia Civil, onde o caso foi registrado. De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, o caso ocorreu por volta das 12h e os dois rapazes foram socorridos ao Hospital de Caridade, em estado grave.

Segundo o delegado Antônio Carlos, os suspeitos já foram identificados e estão foragidos. A Polícia Civil investiga agora a motivação do crime, ocorrido em uma residência da rua Dr. Francisco Alvares Florence.

Conforme informações da Polícia Militar, a viatura foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal, onde havia três rapazes em uma casa e, por volta das 12h, outros três homens chegaram no local e esfaquearam dois dos três rapazes que já estavam na residência.

O terceiro rapaz, de acordo com o informado, apenas presenciou. Os outros dois feridos foram levados ao Hospital em estado grave e passaram por cirurgia. Após a lesão corporal com faca, os três agressores fugiram da casa. A polícia agora busca os autores do crime.