Corpo de homem foi encontrado na Av. Dom Tomás Vaquero

O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde do sábado, dia 18, em um terreno da Avenida Dom Tomás Vaquero. Tratava-se de Domingos Lucas, 61 anos, natural de Vargem Grande do Sul, conforme apurou a Polícia Científica que esteve no local fazendo a perícia.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande tomou conhecimento que Domingos estava há uma semana desaparecido e provavelmente morreu por causa do frio que fazia naqueles dias. Junto ao corpo, foram encontrados alguns pertences de Domingos, inclusive seu RG.

No local onde ele foi encontrado, ao lado do prédio da Imprensa FM, na Avenida Dom Tomás Vaquero, mais conhecida como estrada que liga à Represa Eduíno Sbardellini, em Vargem Grande do Sul, nada a polícia encontrou de suspeito, pois aparentemente o corpo não apresentava nenhum ferimento.

Segundo o jornal foi informado, provavelmente ele dormia naquele local e não resistiu ao frio que fez nas noites anteriores. A Guarda Civil Municipal foi informada por uma pessoa que teria encontrado o corpo por volta das 14h40, do sábado, dia 18 de junho.