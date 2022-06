Encontro de Carros Antigos e Feira

Márcia Ap. Ribeiro Iared

A represa Eduíno Sbardellini, nos dias 18 e 19, sábado e domingo foi o cenário ideal para receber o evento que envolveu Encontro de Carros Antigos, Feira Gastronômica, Artesanato, entre outros, que levaram até aquele belíssimo lugar, milhares de pessoas.

A Exposição de Carros contou com quase 300 veículos pertencentes a colecionadores de várias cidades da região, eram distribuídos em um grande trecho no entorno da Represa, onde se destacavam muitas marcas, colorindo toda a borda daquele trecho, a esquerda do belíssimo espelho d’água. Os carros recebiam no cadastramento o certificado de participação e já se podia observar a surpresa e alegria dos expositores por estarem naquele espaço, como denominaram de paradisíaco lugar.

No dia seguinte, a retirada dos que primeiro chegaram favorecia a acomodação de novos carros que continuavam a chegar. Ao se despedirem, manifestavam sua satisfação e muito agradeciam a equipe organizadora que ali estava cuidando para que não houvesse congestionamento.

Junto ao agradecimento pelo convite, pediam que não fossem esquecidos no próximo evento, e que, muito raramente, puderam estar numa exposição tão grandiosa. Em grupos de WhatsApp, agradeciam insistentemente a todos os setores envolvidos que colaboraram para que o melhor acontecesse.

Em outro lado da represa, a estreia da primeira Feira Gastronômica agradou a todos e permaneceu, durante todo o tempo lotada, sem contar os que se acomodavam na grande tenda, disponibilizada ao lado deste espaço gourmet, onde o público que reciclava podia experimentar diferentes iguarias que agradaram os consumidores. Os feirantes gastronômicos sorriam o tempo todo, agradecendo pelo lugar que estavam instalados e pela oportunidade de receber ali tão grande público, assumindo estarem disponíveis em qualquer outra edição.

Em um outro espaço, forrado pelo tapete verde do gramado estavam o palco e as tendas, que abrigariam o público específico fiel aos dois Shows ali apresentados no sábado e no domingo. O cantor Davi Urbano e a Banda Alice Não Mora Mais Aqui, “pratas da casa”, empolgaram o público ali presente.

Nas proximidades, às sombras das árvores, artesãos diferenciados e mercados de pulgas davam o toque de originalidade com o que ali disponibilizavam. Entre um espaço e outro, crianças dependuradas no “trepa-trepa” faziam seus malabarismos incansáveis, dando oportunidade aos pais de conversarem tranquilamente com os amigos ali presentes.

Em toda extensão do gradil, estavam os que admiravam o grande espelho d’água da Represa neste período, com toda sua capacidade. O mais importante de todas as atrações aqui elencadas é que haviam pessoas em todos os cantos da Represa, incluindo famílias sentadas aos pés das árvores do Bosque ou até mesmo rezando na gruta iluminada de Nossa Senhora de Lourdes.

Muitos visitantes das cidades vizinhas afirmaram que não tinha a menor ideia da beleza deste espaço, o que destaca a importância deste ponto turístico que é um grande diferencial em nossa cidade. Podemos dizer que naqueles dois dias, sob céu aberto, celebramos a volta dos eventos presenciais, com muita alegria e esperança de dias melhores!

Agradecimentos

A Diretora de Cultura e Turismo Márcia Ribeiro Iared agradece a confiança do prefeito Amarildo Duzi Moraes, a sua incansável equipe, a todos os Departamentos da Prefeitura envolvidos nesta ação, que ajudaram a cuidar de cada detalhe. Aproveitamos o ensejo para novamente agradecer a Câmara Municipal pela aprovação do Decreto n°5.602 sobre a Feira Gastronômica que muito acrescentou na qualidade e na aprovação do evento. Muito obrigada pelo grande esforço e boa vontade no cuidar de tão ampla tarefa. Todos juntos somos fortes quando estamos no mesmo barco. Muito obrigada a todos, e ao maravilhoso público que compareceu neste evento.